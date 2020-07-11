نيران حليفة.. مقتل عنصر من مخابرات الأسد برصاص روسي

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز:- شهدت مدينة الميادين شرقي دير الزور السبت، مقتل أحد عناصر مخابرات النظام الجوية بنيران صديقة.

وفي التفاصيل، أطلق حاجز يتبع للشرطة العسكرية الروسية، يتمركز عند مدخل مدينة الميادين النار على سيارة يستقلها ثلاثة عناصر من المخابرات الجوية التابعة للنظام السوري، لعدم توقفهم على الحاجز، ما أدى لمقتل عنصر واعتقال آخر فيما تمكن عنصر الثالث من الفرار بعد محاولة الروس اعتقاله، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ، بحسب "العربية" .

وكانت تقارير عدة أشارت في وقت سابق إلى وجود بعض الخلافات بين فرق تابعة لجيش النظام والقوات الروسية.

وفي هذا السياق، أشار المرصد الشهر الماضي إلى تصاعد الخلاف في درعا، بعد أن أعطت روسيا أ أوامرها لسحب جميع حواجز "الفرقة الرابعة" ضمن قوات النظام السوري والتي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام بشار الأسد، في حين رفض الأخير الأمر.

وتسعى روسيا بحسب المرصد إلى تقوية نفوذ "الفيلق الخامس" في عموم سوريا لاسيما درعا، عبر عمليات تجنيد متصاعدة بإغراءات مادية كبيرة.