إيران تقر بمقتل ضابط في الحرس الثوري بسوريا

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جي بي سي نيوز :- أقرت طهران السبت، بمقتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني واسمه "إبراهيم أسمي" في سوريا، جاء ذلك حسب إعلان قائد الفيلق العاشر بالحرس الثوري، رستم علي رفيعي، الذي قال إن أسمي لقي مصرعه خلال الأيام الأخيرة في سوريا.

وكان الإعلام التركي تحدث عن مقتل 35 مسلحاً بينهم قياديان، الجمعة، جرّاء استهداف طيران مجهول الهوية رتلاً من مجموعات تابعة لإيران شرقي سوريا.

وأفادت مصادر أن طائرات مجهولة الهوية استهدفت الرتل على الجانب السوري من الحدود السورية العراقية بالقرب من مدينة البوكمال في محافظة دير الزور(شرق).

وأوضحت أن القصف أسفر عن مقتل 35 عنصرًا من تلك المجموعات بينهم قياديان، و احتراق عدد كبير من الآليات العسكرية.

في حين لم تعلن أي جهة المسؤولية عن القصف.

هذا وتشهد الأجزاء التابعة للنظام السوري في دير الزور تواجداً كثيفاً للمجموعات التابعة لإيران ويتم إدارة تلك المجموعات من قبل الحرس الثوري الإيراني حيث تتعرض لقصف متكرر من طائرات أميركية وإسرائيلية.

وتتحكم تلك المجموعات بالمناطق التي تتواجد فيها وتديرها دون الرجوع للنظام السوري.

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