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برشلونة يتخطى عقبة بلد الوليد ويحافظ على آماله

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يلاحق ريال مدريد بقوة

برشلونة يتخطى عقبة بلد الوليد ويحافظ على آماله

تمكَّن فريق برشلونة من الإبقاء على حظوظه قائمة في الاحتفاظ بلقب الليغا بعدما قلص الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب إلى نقطة واحدة؛ وذلك إثر فوزه خارج قواعده على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا" في إطار الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجّل هدف المباراة الوحيد التشيلي أتور فيدال في الدقيقة الـ15 من زمن اللقاء، وهو ثامن أهدافه مع البرشا هذا الموسم بالليغا.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة بالمركز الثاني في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

برشلونة يتخطى عقبة بلد الوليد ويحافظ على آماله

برشلونة يتخطى عقبة بلد الوليد ويحافظ على آماله

الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد برشلونة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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