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تسجِّل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و67 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و67 حالة وفاة تسجِّل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و67 حالة وفاة
متحدث "الصحة": ارتفاع عدد المتعافين إلى 23876 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجِّل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و67 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت خروج 602 متعافٍ من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠ فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 81158 حالة، من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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