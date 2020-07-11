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الدفاع المدني يحول دون امتداد حريق من الجانب الاسرائيلي الى الأراضي الأردنية

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الدفاع المدني يحول دون امتداد حريق من الجانب الاسرائيلي الى الأراضي الأردنية الدفاع المدني يحول دون امتداد حريق من الجانب الاسرائيلي الى الأراضي الأردنية

جى بي سي نيوز  :- حال تحوط كوادر الاطفاء في مديرية دفاع مدني غرب اربد والقوات المسلحة وآليات بلدية شرحبيل بن حسنة اليوم دون امتداد حريق نشب على الطرف الغربي لنهر الاردن على الجانب الاسرائيلي الى داخل الاراضي الاردنية بمنطقة الكريمة في الاغوار الشمالية .

وقال مصدر في الدفاع المدني ، ان جهوداً امتدت لساعات للحيلولة دون امتداد النيران الى الاراضي الزراعية الاردنية بمحاذاة النهر ، مشيرا الى طواقم الاطفاء لا زالت مرابطة في المنطقة احترازيا  ، وفق الرأي . 

وبين رئيس مجلس محلي الكريمة عقاب العوادين ، ان اليات البلدية عملت على انشاء خطوط نار قرب مجرى نهر الاردن ، مثمنا جهود مختلف الجهات التي حالت دون امتداد الحريق الى شرق النهر حيث تنتشر مزارع المواطنين .

وتتكرر الحرائق صيف كل عام متسببة بخسائر للمزارعين بعد ان تمتد النيران من غرب نهر الاردن والتي تعمد اسرائيل لاشعالها لغايات تنظيف المنطقة الحدودية من الاعشاب الجافة ،

جي بي سي نيوز

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