أخبار عاجلة

من معبر واحد.. مساعدات إنسانية إلى سوريا -
‏‫"الصحة" تعلن تسجيل أقل معدل وفيات بسبب كورونا بالسعودية منذ 43 يومًا -
أكسجين السياحة -
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟ -
لجنة الاحتراف لـ "السواط " .. ناديك التعاون وليس الاتحاد -
ملك لا یتخلى عن شعبه!! -
ورش عمل سعودية إسبانية لتطوير موظفي القطاع الرياضي -
"الصحة العالمية": فيروس إيبولا ينتشر في الكونغو -
استشاري: كورونا لا ينتقل عبر مياه الشرب وليس هناك خطورة من استخدام الأثاث أو المواد في المنتجعات -
انهيار قياسي للعملة الإيرانية .. الدولار الواحد بـ235.500 ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الفراية : وصول 186 شخصا براً من الجمعة

Print
الفراية : وصول 186 شخصا براً من السعودية الجمعة الفراية : وصول 186 شخصا براً من الجمعة

جى بي سي نيوز :- أعلن مدير عمليّات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، وصول 186 شخصا برا من ، صباح الجمعة اثنان منهم مصابان بفيروس كورونا المستجد.

وتوقع الفراية وصول 170 شخصا برا صباح السبت، على أن تستمر الرحلات البرية من السعودية والعراق وسوريا وفلسطين خلال الأسبوع المقبل.

وبدأت الجمعة المرحلة الرابعة من خطة إعادة الأردنيين من الخارج برا وجوا التي تنتهي بحلول 25 يوليو/تموز الحالي، ضمن رحلات استثنائية أعلنت عنها لإعادة آلاف الأردنيين والأردنيات من دول تفشى فيها المستجد ، وفق المملكة . 

الفراية تحدث عن وجود 23 رحلة جوية عبر طيران الملكية الأردنية خلال المرحلة الرابعة، قادمة من دول الخليج العربي، ومصر، وتركيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وأوكرانيا، وماليزيا، وستستعمل الأساور الإلكترونية مع عدد معين من العائدين في المرحلة الرابعة.

وبقي 700 شخص من العائدين ضمن المرحلة الثالثة في الحجر الصحي، وفق الفراية.

وعاد حوالي 200 أردنيا إلى الأردن على حساب صندوق همة وطن، وفق الفراية الذي تحدث عن وجود 4 رحلات قادمة من دبي وأبو ظبي لنقل أردنيين خاصة معلمين وعائلاتهم على حساب الصندوق.

وأكد الفراية استمرارية عودة الأردنيين من الخارج، مضيفاً أن عملية تعقيم وتطهير ستعقب انتهاء المرحلة الرابعة.

الفراية أشار إلى دراسة لإعادة فتح المطار أمام دول معينة، وفق إجراءات محددة، متوقعا الإعلان مع نهاية الأسبوع المقبل عن فتح الرحلات الجوية مع عدة دول، من دون إجراءات الحجر.

وقال إنه "ستكون هناك دراسة أخرى لفتح الرحلات مع دول أخرى وفق تطور الوضع الوبائي لتلك الدول".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
‏‫"الصحة" تعلن تسجيل أقل معدل وفيات بسبب كورونا بالسعودية منذ 43 يومًا

‏‫"الصحة" تعلن تسجيل أقل معدل وفيات بسبب كورونا بالسعودية منذ 43 يومًا

اقتصادي لـ"سبق": السعودية ستطلق قريباً مفاجآت "نفطية".. والثلاثة الكبار سيرفعون الأسعار

اقتصادي لـ"سبق": السعودية ستطلق قريباً مفاجآت "نفطية".. والثلاثة الكبار سيرفعون الأسعار

اقتصادي لـ"سبق": السعودية ستطلق قريباً مفاجآت "نفطية".. والثلاثة الكبار سيرفعون الأسعار

اقتصادي لـ"سبق": السعودية ستطلق قريباً مفاجآت "نفطية".. والثلاثة الكبار سيرفعون الأسعار

الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية