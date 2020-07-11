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جى بي سي نيوز :- أعلن مدير عمليّات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، وصول 186 شخصا برا من السعودية، صباح الجمعة اثنان منهم مصابان بفيروس كورونا المستجد.

وتوقع الفراية وصول 170 شخصا برا صباح السبت، على أن تستمر الرحلات البرية من السعودية والعراق وسوريا وفلسطين خلال الأسبوع المقبل.

وبدأت الجمعة المرحلة الرابعة من خطة إعادة الأردنيين من الخارج برا وجوا التي تنتهي بحلول 25 يوليو/تموز الحالي، ضمن رحلات استثنائية أعلنت عنها الحكومة لإعادة آلاف الأردنيين والأردنيات من دول تفشى فيها فيروس كورونا المستجد ، وفق المملكة .

الفراية تحدث عن وجود 23 رحلة جوية عبر طيران الملكية الأردنية خلال المرحلة الرابعة، قادمة من دول الخليج العربي، ومصر، وتركيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وأوكرانيا، وماليزيا، وستستعمل الأساور الإلكترونية مع عدد معين من العائدين في المرحلة الرابعة.

وبقي 700 شخص من العائدين ضمن المرحلة الثالثة في الحجر الصحي، وفق الفراية.

وعاد حوالي 200 أردنيا إلى الأردن على حساب صندوق همة وطن، وفق الفراية الذي تحدث عن وجود 4 رحلات قادمة من دبي وأبو ظبي لنقل أردنيين خاصة معلمين وعائلاتهم على حساب الصندوق.

وأكد الفراية استمرارية عودة الأردنيين من الخارج، مضيفاً أن عملية تعقيم وتطهير ستعقب انتهاء المرحلة الرابعة.

الفراية أشار إلى دراسة لإعادة فتح المطار أمام دول معينة، وفق إجراءات محددة، متوقعا الإعلان مع نهاية الأسبوع المقبل عن فتح الرحلات الجوية مع عدة دول، من دون إجراءات الحجر.

وقال إنه "ستكون هناك دراسة أخرى لفتح الرحلات مع دول أخرى وفق تطور الوضع الوبائي لتلك الدول".