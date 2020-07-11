أخبار عاجلة

من معبر واحد.. مساعدات إنسانية إلى سوريا -
‏‫"الصحة" تعلن تسجيل أقل معدل وفيات بسبب كورونا بالسعودية منذ 43 يومًا -
أكسجين السياحة -
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟ -
لجنة الاحتراف لـ "السواط " .. ناديك التعاون وليس الاتحاد -
ملك لا یتخلى عن شعبه!! -
ورش عمل سعودية إسبانية لتطوير موظفي القطاع الرياضي -
"الصحة العالمية": فيروس إيبولا ينتشر في الكونغو -
استشاري: كورونا لا ينتقل عبر مياه الشرب وليس هناك خطورة من استخدام الأثاث أو المواد في المنتجعات -
انهيار قياسي للعملة الإيرانية .. الدولار الواحد بـ235.500 ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

صور : موجة غضب في لبنان.. شاهد البلد يغرق في العتمة

Print

جي بي سي نيوز :- غضب عارم يسود معظم المناطق في لبنان، الذي يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة. فقد أكلت العتمة آخر أمل أمام عدد كبير من المواطنين الذين عبروا وما زالوا منذ أكتوبر الماضي عن استيائهم من المسؤولين السياسيين في البلاد، الذين يتهمونهم بالفساد.

انقطاع للكهرباء في لبنان (رويترز)انقطاع للكهرباء في لبنان (رويترز)

فخلال الأيام الماضية غرقت شوارع عدة في البلاد في ظلمة دامسة، وعمد المواطنون إلى استخدام الشموع لإنارة منازلهم، بعد ساعات طويلة من التقنين، دفعت أصحاب المولدات أيضا إلى إيقافها بغية تشغيلها وفق برنامج متقطع.

ويعاني لبنان من أزمة كهرباء منذ ما بعد الحرب الأهلية، إلا أنها تفاقمت مؤخراً، مع تدهور الوضع الاقتصادي والعملة المحلية.

يذكر أن خسائر مؤسسة كهرباء لبنان تبلغ ملياري دولار سنوياً، مما يمثل ضغطاً كبيراً على المالية العامة للدولة، المنهكة أصلاً.

ولطالما اشترطت الدول التي تعتزم مساعدة البلد الذي شهد أحداثا دراماتيكية خلال السنوات الماضية وسلسلة من الاغتيالات والأزمات السياسية، حل هذا الملف عبر إجراء إصلاحات جذرية فيه.

ويعاني لبنان أزمة مالية حادة بسبب الفساد وسوء الحوكمة على مدار عقود.

إلى ذلك، ترافق التدهور الاقتصادي غير المسبوق الذي شهدته البلاد منذ نحو عام مع انهيار لقيمة العملة الوطنية في بلد بات 45% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر وطالت البطالة فيه أكثر من 35 بالمئة من القوى العاملة.

وساهمت الأزمة في إطلاق انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تشرين الأول/أكتوبر ضدّ مجمل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وسوء الإدارة.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
من معبر واحد.. مساعدات إنسانية إلى سوريا

من معبر واحد.. مساعدات إنسانية إلى سوريا

مجلس الأمن يتأهب للتصويت على مشروع قرار جديد لـ"مساعدات سوريا"

مجلس الأمن يتأهب للتصويت على مشروع قرار جديد لـ"مساعدات سوريا"

الستينية أم حاتم ترافق ابنها الضَّرير 48 شهرًا حتى نيل درجة الماجستير

الستينية أم حاتم ترافق ابنها الضَّرير 48 شهرًا حتى نيل درجة الماجستير

مليون دولار لعلاج بدائل النيكوتين وخدمات الاقلاع عن التدخين من الصحة العالمية

مليون دولار لعلاج بدائل النيكوتين وخدمات الاقلاع عن التدخين من الصحة العالمية

شبكة عيون الإخبارية