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"فيصل بن تركي في قلوبنا".. جماهير النصر تتذكر الإنجازات

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الرئيس السابق يتصدر المشهد

قدَّم رئيس نادي النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي، الشكر لجميع النصراويين على الإشادة بعمله، ودعمه البارز خلال فترة ترؤسه النادي، وتحقيق عدد من الإنجازات، التي أعادت الفريق الكروي الأول تحديدًا لمنصات التتويج.

وقال الأمير فيصل عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "شاكر لكم جميعًا. ويعلم الله حبي للنصر وجميع النصراويين والرياضيين. وعاشت المملكة العربية العظيمة تحت ظل قيادتنا. والله يطول عمر سيدي الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد".

يُذكر أن هاشتاج (فيصل بن تركي في قلوبنا) تصدَّر المشهد النصراوي عبر موقع تويتر في الساعات القليلة الماضية.

النصر الأمير فيصل بن تركي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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