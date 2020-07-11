أخبار عاجلة

ملك لا یتخلى عن شعبه!! -
ورش عمل سعودية إسبانية لتطوير موظفي القطاع الرياضي -
"الصحة العالمية": فيروس إيبولا ينتشر في الكونغو -
استشاري: كورونا لا ينتقل عبر مياه الشرب وليس هناك خطورة من استخدام الأثاث أو المواد في المنتجعات -
انهيار قياسي للعملة الإيرانية .. الدولار الواحد بـ235.500 ريال -
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في البيضاء -
باكستان تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات على المملكة -
كيف يبيت الحجاج ليلتهم بمشعر مزدلفة في زمن كورونا؟ -
أمير منطقة مكة المكرمة يكرم يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو" -
وفق البروتوكول .. رابطة الدوري الإيطالي تطالب بحضور الجماهير للملاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انتخابات 5G زين تحفِّز مناطق المملكة للفوز

Print
انتخابات 5G زين السعودية تحفِّز مناطق المملكة للفوز انتخابات 5G زين تحفِّز مناطق المملكة للفوز
أشعلتها حوطة بني تميم.. و"الديربي" بين الدوادمي والزلفي

انتخابات 5G زين السعودية تحفِّز مناطق المملكة للفوز

أثارت حملة "زين " لتقنية الجيل الخامس، وخصوصًا بعد فوزها بجائزة أسرع إنترنت منزلي في السعودية، ردود أفعال أبناء مناطق السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن تم إعلان تغطية مناطق السعودية كافة، مطالبين بوصول هذه التقنية لمدنهم.

وانطلقت الحملة بمباركة حوطة بني تميم لشركة زين، ومطالبتها بهذه التقنية؛ فاستجابت "زين" لطلبهم شريطة أن تصل التغريدة لألف "ريتويت"، فحققوا الطلب خلال وقت وجيز.

وانهالت المدن واحدة تلو الأخرى بعد حوطة بني تميم مطالبة "زين" السعودية بتقنية الجيل الخامس؛ إذ شارك أهالي المجمعة والجبيل وينبع وحفر الباطن، فيما أثار طلب المغرد ناصر العودة بتغطية تربة بتقنية الجيل الخامس ردود فعل ضاحكة، وخصوصًا بعد انتشار مقطع له حول موقع مدينته في المملكة العربية السعودية.

وينتهي موعد التصويت الساعة الـ١٢ صباح يوم الأحد، ولا تزال المنافسة مشتعلة بين أبناء المدن.زين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
‏‫"الصحة" تعلن تسجيل أقل معدل وفيات بسبب كورونا بالسعودية منذ 43 يومًا

‏‫"الصحة" تعلن تسجيل أقل معدل وفيات بسبب كورونا بالسعودية منذ 43 يومًا

اقتصادي لـ"سبق": السعودية ستطلق قريباً مفاجآت "نفطية".. والثلاثة الكبار سيرفعون الأسعار

اقتصادي لـ"سبق": السعودية ستطلق قريباً مفاجآت "نفطية".. والثلاثة الكبار سيرفعون الأسعار

اقتصادي لـ"سبق": السعودية ستطلق قريباً مفاجآت "نفطية".. والثلاثة الكبار سيرفعون الأسعار

اقتصادي لـ"سبق": السعودية ستطلق قريباً مفاجآت "نفطية".. والثلاثة الكبار سيرفعون الأسعار

الحوثيون يعلنون قصف أهداف في السعودية

الحوثيون يعلنون قصف أهداف في السعودية

شبكة عيون الإخبارية