إدانة مواطن أردني بالشروع في قتل إسرائيليين عمداً

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جى بي سي نيوز :- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع دانت، اليوم الخميس، المواطن الأردني طاهر خلف بـ"الشروع في القتل العمد وبارتكاب عمل إرهابي وإلحاق الأذى في ظروف خطيرة، على خلفية قومية متطرفة ضد غواصين في إيلات بواسطة مطرقة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018".

وسائل الإعلام لفتت إلى أن ذلك يأتي ذلك بعد التوصل إلى تسوية قضائية بين وزارة الدفاع والنيابة العامة بموجبها يقضي عقوبة السجن الفعلي لمدة 19 عاماً، وأضافت أن "المحكمة ستنطق بقرار العقوبة في الـ20 من الشهر الجاري".

يشار إلى أن "إسرائيل" صادقت في حزيران/يونيو العام 2014 على دخول 1500 عامل من الأردن للعمل في الفنادق في إيلات. كذلك سمح القرار لمقاولين في إيلات طلب إدخال عمال أردنيين لفرع البناء، ولكن اشترط ذلك بعدم مبيتهم في "إسرائيل".