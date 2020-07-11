أمانة جدة تُغلق 543 محلاً تجارياً بسبب مخالفتها للإجراءات الوقائية

★ ★ ★ ★ ★

خلال جهود رقابية في 19 بلدية فرعية وإدارات تابعة لها

أغلقت أمانة محافظة جدة، 543 محلا تجارياً؛ بسبب مخالفة البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني: إن الأمانة كثفت جهودها الرقابية في 19 بلدية فرعية والإدارات التابعة لها على جميع المحلات والأنشطة التجارية، وبخاصة محلات صوالين الحلاقة والتزيين النسائي التي عاد نشاطها بعد إغلاقها طوال الفترة الماضية.

وأضاف: جرى تكليف المراقبين بالتأكد من الالتزام بالبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتمت الجولات والمهام الرقابية خلال الأسبوع الماضي وشملت جميع الأنشطة التجارية.

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة، على التزام المنشآت التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة، ومنها التباعد الجسدي والالتزام بارتداء "الكمامة" والقفازات والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

وعبر "الزهراني" عن شكره لسكان جدة، لتعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ بلدي 940 للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم وبما يحقق الصحة العامة.