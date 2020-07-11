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أبرز مسابقة لأندية القارة.. استئناف منافسات كوبا ليبرتادوريس في سبتمبر المقبل

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أبرز مسابقة لأندية القارة.. استئناف منافسات كوبا ليبرتادوريس في سبتمبر المقبل أبرز مسابقة لأندية القارة.. استئناف منافسات كوبا ليبرتادوريس في سبتمبر المقبل

أبرز مسابقة لأندية القارة.. استئناف منافسات كوبا ليبرتادوريس في سبتمبر المقبل

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" استئناف كوبا ليبرتادوريس، أبرز مسابقة لأندية القارة، في سبتمبر المقبل، بعد تعليقها منذ مارس بسبب المستجد.

وأفاد الاتحاد في بيان أن كوبا ليبرتادوريس، الموازية لمسابقة دوري الأبطال في أوروبا، ستعاود نشاطها ابتداءً من 15 سبتمبر، على أن تستكمل المسابقة القارية الثانية من حيث الأهم، كوبا سودأميريكانا، ابتداءً من 27 أكتوبر.

ونقل بيان الاتحاد عن رئيسه الباراجوياني أليخاندرو دومينغيز قوله: "الرغبة في عودة كرة القدم ستتعزز مع التطبيق المسؤول والصارم للشروط الصحية من قبل كل المعنيين بكرة القدم، مع الاعتناء دائماً بصحة الجميع".

وسيتم استكمال المسابقتين وفق صيغتهما المعتادة، مع المباريات التي كانت مقررة أصلا، وبالنسبة إلى كوبا ليبرتادوريس، سيقام الدور ثمن النهائي في 25 نوفمبر والثاني من ديسمبر، وربع النهائي في التاسع من ديسمبر و16 منه، على أن يقام نصف النهائي في السادس من يناير 2021 و13 منه.

ولم يحدد الاتحاد موعد المباراة النهائية لكل من المسابقتين، لكنه أشار إلى أنها ستقامان في النصف الثاني من يناير.


ومن المقرر أن يستضيف ملعب ماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس، على أن يقام نهائي المسابقة الثانية في الأرجنتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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