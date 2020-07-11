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فيتو صينى روسى مزدوج يعطل تمديد إرسال مساعدات لسوريا

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فيتو صينى روسى مزدوج يعطل تمديد إرسال مساعدات لسوريا فيتو صينى روسى مزدوج يعطل تمديد إرسال مساعدات لسوريا

جي بي سي نيوز :- ذكرت وسائل اعلامية أن فيتو صيني روسي مزدوج يعطل تمديد إرسال مساعدات لسوريا، وأعلن مجلس الأمن يعلن رفض قرار توزيع المساعدات إلى سوريا بسبب الاعتراض الروسي الصيني.

وكان مجلس الأمن الدولى، رفض الخميس، مشروع قرار روسى بشأن دخول المساعدات لسوريا، جاء ذلك نقلا عن العربية. كانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت حثت شركاءها في مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء على معارضة مسعى روسي لغلق منفذين حدوديين أمام المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين السوريين، واصفة التصويت برفض المحاولة تلك بأنه "الخير في مواجهة الشر".

وصوتت والصين الثلاثاء لمنع المجلس المكون من 15 دولة من تمديد موافقته لمدة عام على إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق المعبرين بين تركيا وسوريا. ثم وضعت روسيا مقترحها الخاص الذي يتضمن فتح معبر واحد فقط منهما ولمدة ستة أشهر.

وقالت كرافت:"هذا هو الخير في مواجهة الشر، هذا هو الحق في مواجهة الباطل، والخيار الصحيح هو التصويت ضد المقترح الروسي"، وأضافت "هذا هو الاختيار الصحيح للعمل بجد من أجل الإبقاء على المعبرين مفتوحين".

وتابعت قائلة "نتحدث عن الفرق بين الحياة والموت لملايين السوريين"، وتقول كل من روسيا والصين إن المساعدات التي تمر من المعبرين لا حاجة لها لأن تلك المناطق يمكن الوصول إليها من داخل سوريا.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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