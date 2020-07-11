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شرطة الرياض تطيح بـ 20 بنجلاديشياً بعد احتجاز مقيم وابتزاز ذويه

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شرطة الرياض تطيح بـ 20 بنجلاديشياً بعد احتجاز مقيم وابتزاز ذويه شرطة الرياض تطيح بـ 20 بنجلاديشياً بعد احتجاز مقيم وابتزاز ذويه
17 منهم ضُبطوا وهم يمتهنون لعب القمار.. وهذه حصيلة المبالغ

شرطة الرياض تطيح بـ 20 بنجلاديشياً بعد احتجاز مقيم وابتزاز ذويه

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، باشرت بلاغاً عن احتجاز مقيم من الجنسية البنجلاديشية من قبل مجهولين وابتزازهم لذويه في بلاده بدفع مبلغ 25 ألف ريال لإخلاء سبيله، وقد تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث من تحديد موقع الاحتجاز في إحدى الشقق (بحي لبن) وتحريره والاطمئنان عليه، والقبض على الجناة وهم (ثلاثة من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع).

وقال المتحدث: الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على (17) وافداً من الجنسية البنجلاديشية وضبطهم داخل شقة سكنية (بحي العمل) امتهنوا لعب القمار، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره (20 ألف) ريال.


وأضاف: تم توقيفهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية