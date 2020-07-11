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رامي مخلوف: الأجهزة الأمنية بدأت باعتقال النساء في مؤسساتنا

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رامي مخلوف: الأجهزة الأمنية بدأت باعتقال النساء في مؤسساتنا رامي مخلوف: الأجهزة الأمنية بدأت باعتقال النساء في مؤسساتنا

جي بي سي نيوز :- قال رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" إن الأجهزة الأمنية السورية، بدأت باعتقال النساء في مؤسساته، بعد أن قامت باعتقال الرجال.

وأضاف: "طيلة فترة الستة أشهر التي مضت لم تتوقف الإعتقالات الأمنية لموظفينا الواحد تلو الأخر، فقد اعتقلوا أغلب الرجال من الصف الأول ولم يبق لدينا إلا النساء"، غير أن الأجهزة الأمنية "بدأت بالضغط على النساء في مؤسساتنا من خلال اعتقالهن واحدة تلو الأخرى".

 ولفت مخلوف إلى أن الأجهزة الأمنية أغلقت عدة شركات تابعة له بقرارات تعسفيّة، بينها شركة نور للتمويل الصغير، وبالتالي تم تسريح مئات الموظفين.

وكانت السورية اتخذت عددا من الإجراءات إزاء مخلوف وشركاته، منذ أن امتنع عن تسديد مبلغ 134 مليار ليرة سورية طالبته بها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تبعا لتراكمات مستحقة، وتصاعدت الإجراءات وصولا إلى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف وزوجته، وتعيين حارس قضائي على شركة "سيريتل" وهي إحدى كبريات استثماراته في سوريا.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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