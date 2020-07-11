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استمر 3 أيام.. "مدني محايل عسير" يخمد حريقاً بأشجار جبل ضرم

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نشب الخميس في مساحة 1000×1500م2 وتضاريس جبلية وعرة

استمر 3 أيام..

تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحايل عسير، اليوم السبت، من إخماد حريق وقع بجبل ضرم بتهامة بللسمر أول أمس الخميس.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير مساء يوم الخميس الموافق 18/ 11/ 1441هـ تمام الساعة 15:29م عن حريق في أشجار وأعشاب (بجبل ضرم قرية الشرف - محايل) وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة.

وأضاف "السيد" أنه عند وصول الفرق تبين أن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب في عدة مواقع متفرقة بجبل ضرم تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي (1000×1500)م2 وتمت مباشرة الحالة بواسطة الفرق المشاركة وإخماد المواقع التي تشكل خطورة على المنازل المجاورة حيث تم تأمين كل المنازل.

وتابع: نظراً لصعوبة تضاريس الجبل ووعورته والأحجار الكبيرة غير المستقرة فقد تم وضع منطقة عزل ودعم الموقف بفرق الإطفاء جبلية وفرق راجلة لمحاصرة الحريق ومنع انتشاره، ولله الحمد تمت السيطرة على الحريق بالكامل في تمام الساعة 12:00م من يوم السبت 20/ 11/ 1441هـ فيما تم إبقاء فرقة للتمركز بالموقع لمراقبة الوضع تحسباً لأي طارئ.

استمر 3 أيام..

استمر 3 أيام..

استمر 3 أيام..

استمر 3 أيام..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية