عن بعد.. معوقات "التعليم" وتوصيات لـ"التقنى" في مناقشات "الشورى"

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لجنة متخصصة نظرت في جدول أعمال وتقديم تقارير خلال الفترة القادمة

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، اجتماعاً "عن بعد" عبر تقنية الفيديو، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/ 1441هـ، المتعلق بأداء الوزارة خلال عام التقرير، والمحال من المجلس إلى اللجنة لدراسته؛ تمهيداً لإعداد رأيها وتوصياتها بشأن أداء الوزارة والرفع به إلى المجلس لمناقشته.

واستعرض المجتمعون أبرز إنجازات الوزارة خلال العام المالي، والمعوقات التي تواجهها في أداء مهامها المناطة بها؛ للوصول إلى حلول تسهم في دعم العملية التعليمية في المملكة، ورفع جودة مخرجاتها في مسارات التعليم العام والجامعي.

كما طرحت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1440/ 1441هـ للمداولة بين أعضائها، وشمل ذلك الاطلاع على مداخلات أعضاء المجلس على التقرير أثناء مناقشته أمام المجلس في جلسة سابقة، كما استعرض أعضاء اللجنة التوصيات الإضافية المقدمة عليه تمهيداً لإعداد وجهة نظرها لرفعها إلى المجلس لطرحها في جلسة قادمة.

وتأتي دراسة اللجنة للتقريرين السنويين لوزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقي والمهني، كونها من اللجان المتخصصة بالمجلس المعنية بدراسة ما يحال للمجلس من تقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية التي تدخل في اختصاص كل لجنة، ويعد الشأن التعليمي والتدريب التقني والمهني من الموضوعات التي تختص بها لجنة التعليم والبحث العلمي، حيث تعمل اللجنة على دراسة تلك التقارير بما يسهم بنهوض العملية التعليمية، وتحقيق الريادة العالمية في مجال التدريب التقني والمهني.

واستكملت اللجنة في اجتماعها بالنظر في الموضوعات التي أدرجتها على جدول أعمال اجتماعها والمحالة لها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها حيالها الفترة القادمة.