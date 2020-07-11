أخبار عاجلة

ملك لا یتخلى عن شعبه!! -
ورش عمل سعودية إسبانية لتطوير موظفي القطاع الرياضي -
"الصحة العالمية": فيروس إيبولا ينتشر في الكونغو -
استشاري: كورونا لا ينتقل عبر مياه الشرب وليس هناك خطورة من استخدام الأثاث أو المواد في المنتجعات -
انهيار قياسي للعملة الإيرانية .. الدولار الواحد بـ235.500 ريال -
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في البيضاء -
باكستان تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات على المملكة -
كيف يبيت الحجاج ليلتهم بمشعر مزدلفة في زمن كورونا؟ -
أمير منطقة مكة المكرمة يكرم يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو" -
وفق البروتوكول .. رابطة الدوري الإيطالي تطالب بحضور الجماهير للملاعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كيف أنقذت العاصفة "فاي" حملة "" من مأزق تجمع نيو هامبشير؟

Print
كيف أنقذت العاصفة "فاي" حملة "ترامب" من مأزق تجمع نيو هامبشير؟ كيف أنقذت العاصفة "فاي" حملة "" من مأزق تجمع نيو هامبشير؟
الرئيس توجّه إلى فلوريدا لجمع التبرعات

كيف أنقذت العاصفة

أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد في الدقائق الأخيرة تجمعاً انتخابياً كان مقرراً اليوم السبت؛ بسبب عاصفة، وجاء ذلك في وقت يسعى فيه إلى دفع حملته في مواجهة منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن.

ومع استطلاعات الرأي التي تظهر زيادة تأييد لمنافسه الديمقراطي في معركة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل "بايدن"، كثف "ترامب" جدوله للأحداث العامة؛ من أجل تعبئة قاعدته.

وتوجه "ترامب" أمس إلى فلوريدا من أجل حملة لجمع التبرعات وأحداث أخرى، متجاهلاً النصيحة الصحية حول خطر التجمعات الكبيرة، خاصة في هذه الولاية، التي تعدّ واحدة من أكبر بؤر تفشي الوباء في الولايات المتحدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت حملة الرئيس الأمريكي حددت اليوم موعداً لتجمع في ولاية نيو هامبشير بعد توقف استمر أسابيع بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد في ولايات عدة، لكن البيت الأبيض أعلن أمس تأجيله لمدة أسبوع أو أسبوعين بسبب اقتراب العاصفة المدارية "فاي".

وأتاحت العاصفة سبيلاً للخروج من الجدل القائم حول المخاوف الصحية المحيطة بالحدث، وإمكان انخفاض نسبة شراء التذاكر، لكن هذا التأجيل مثّل ضربة لجهود "ترامب" الهادفة إلى التشديد على النقطة المركزية في مسار الحملة، في إشارة إلى أن الحياة والأعمال يمكن أن تبدأ في العودة إلى طبيعتها بعد أربعة أشهر من الأزمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس بلدية نيويورك يدعو "ترامب" إلى التوسع في إجراء فحوص "كورونا"

رئيس بلدية نيويورك يدعو "ترامب" إلى التوسع في إجراء فحوص "كورونا"

رئيس بلدية نيويورك يدعو "ترامب" إلى التوسع في إجراء فحوص "كورونا"

رئيس بلدية نيويورك يدعو "ترامب" إلى التوسع في إجراء فحوص "كورونا"

مظاهرات أمام برج ترامب

مظاهرات أمام برج ترامب

ترامب يكشف نتائج اختبار قدرته العقلية: لقد فاجأت الأطباء

ترامب يكشف نتائج اختبار قدرته العقلية: لقد فاجأت الأطباء

شبكة عيون الإخبارية