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"روحاني" للإيرانيين: إذا أوقفنا الاقتصاد للسيطرة على كورونا ستتضورون جوعاً

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"روحاني" للإيرانيين: إذا أوقفنا الاقتصاد للسيطرة على كورونا ستتضورون جوعاً "روحاني" للإيرانيين: إذا أوقفنا الاقتصاد للسيطرة على كورونا ستتضورون جوعاً
دعاهم للالتزام بالإجراءات الصحية لمنع التفشي

اعتبر الرئيس حسن روحاني، اليوم السبت، أن إيران التي تعاني من عقوبات خانقة، غير قادرة على وقف النشاط الاقتصادي في البلاد، رغم تسجيلها في الأسابيع الماضية تزايداً في أعداد الوفيات والإصابات جراء المستجد.

وذكر "روحاني" في تصريحات أمام أعضاء لجنة مكافحة "كوفيد-19" بثتها قنوات التلفزة المحلية، أن على إيران مواصلة الأنشطة الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، مع التزام الإجراءات الصحية للحؤول دون تفشي الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الحل الأسهل هو وقف كل النشاطات، لكن في اليوم التالي سيخرج الناس للتظاهر ضد الفوضى، الجوع، الضائقة، والضغط.

وتعاني إيران منذ أواخر فبراير الماضي، تاريخ تسجيل أول وفاة بـ"كوفيد-19"؛ لاحتواء تفشي المرض الذي جعل منها أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالجائحة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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