تركيا.. "القراد" ينتشر بالقرب من إسطنبول وذعر بين الأهالي

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نفوق عدد كبير من الماشية فجأة والسلطات تمنع البيع والشراء

شهدت مدينة سكاريا القريبة من مدينة إسطنبول التركية، حالات نفوق مفاجئة لعدد 14 بقرة في بلدة أكيازي.

وتوالت حالات نفوق الماشية بسرعة كبيرة في حي توب أغاتش التابعة لبلدة أكيازي في مدينة سكاريا؛ الأمر الذي تسبّب في موجة من الذعر بين الأهالي؛ مما دفع السلطات لمنع عمليات البيع والشراء للماشية في الحي.

وبحسب صحيفة زمان التركية: أصدرت مديرية الزراعة والغابات في البلدة قرارًا بغلق المرعى الذي كانت فيه الحيوانات من أجل اتخاذ التدابير الاحترازية، وبدأت أعمال التعقيم والتطهير.

وتم أخذ عينات من الماشية المريضة والنافقة، وأرسلت إلى معهد الدراسات البيطرية في بلدة بنديك التابع لوزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، ليتبيّن بعد ذلك أن حالات الموت كانت نتيجة انتشار حشرة القراد.