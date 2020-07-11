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تراجع واردات الأردن من النفط إلى 749 مليون دولار

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تراجع واردات الأردن من النفط إلى 749 مليون دولار تراجع واردات الأردن من النفط إلى 749 مليون دولار

جى بي سي نيوز  - أعلنت دائرة الإحصاءات العامة ، الخميس، تراجع واردات البلاد من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 30.8 بالمئة في أول أربعة أشهر من العام الحالي إلى 531.1 مليون دينار (749 مليون دولار) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية أبريل/ نيسان 2019 نحو 767.1 مليون دينار.

وأظهرت البيانات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بلغ في الربع الأول من العام الحالي 1.3 بالمئة انخفاضا من 2.1 بالمئة في الربع الذي سبقه.

ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 3.5 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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