روسيا .. 188 وفاة و6611 إصابة خلال آخر 24 ساعة

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ليصبح إجمالي الوفيات 11205 من 720547 مصاب

سجلت "روسيا اليوم"، السبت، 188 وفاة و6611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 174 وفاة و6635 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 720547 إصابة، منها 11205 حالات وفاة، بحسب السلطات الصحية بالبلاد.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الجديدة سجلت في 83 من أصل 85 إقليماً روسياً، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.7% من المرضى الجدد.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة بـ0.9% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 720547، منها 11205 حالات وفاة و211896 حالة نشطة، ما يمثل انخفاضاً بـ1955 حالة نشطة منذ يوم أمس.

وبحسب "روسيا اليوم" تعود 29 من الوفيات الجديدة و678 من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو التي تتصدّر قائمة المناطق الروسية الأكثر تضرراً بالفيروس التاجي بـ228678 إصابة مؤكدة، منها 4116 حالة وفاة.

وتماثل 8378 مصاباً للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 497446 شخصاً.

وأجري في البلاد خلال اليوم الأخير 320 ألف فحص طبي لتشخيص الإصابات بكورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 22.7 مليون فحص.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالمياً، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، لكنها تتميز بقلة عدد الوفيات (أكثر قليلاً من 11 ألف وفاة).

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