السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت

★ ★ ★ ★ ★

رياح على القطاع الغربي تثير الغبار في المناطق المفتوحة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #السبت، أن تتشكل السحب الممطرة فوق أجزاءٍ من مرتفعات جبال السروات في #عسير وشرق #جازان.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية على القطاع الغربي، قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.. هذا والله أعلم.

من جهتها، كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية فيما تؤثر الرياح النشطة في مناطق (نجران، مكة المكرّمة، الليث، جازان)، وسماءً غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.

الأرصاد حالة الطقس