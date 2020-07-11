أخبار عاجلة

مجلس الأمن يتأهب للتصويت على مشروع قرار جديد لـ"مساعدات سوريا" -
على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق -
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات -
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان -
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" -
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا -
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " -
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس -
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة -
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا

Print
الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا
يشمل السجناء الذين يتبقّى لهم عام أو أقل على انتهاء مدد عقوباتهم

الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا

قالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الجمعة: إن الولاية ستفرج عن نحو 8 آلاف نزيل من السجون لإبطاء انتشار المستجد داخل المنشآت.

وظهرت بؤر إصابة واسعة النطاق في عدة سجون بالولاية، وقالت إدارة السجون: إن من المحتمل الإفراج عن النزلاء بنهاية أغسطس.


وقال رالف دياز مسؤول إدارة السجون والتأهيل في كاليفورنيا، في بيان: "نتخذ هذه الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة السجناء والموظفين".

ويشمل الإجراء السجناء الذين يتبقى لهم عام أو أقل على انتهاء مدد عقوباتهم.


وأظهرت إحصاءات وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة شهدت يوم الجمعة أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وتشير إحصاءات "رويترز" المبنية على بيانات السلطات المحلية في الولايات الأمريكية، إلى أن ولاية فلوريدا سجلت نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة.

وبلغت حصيلة الإصابات يوم الجمعة 62500 حسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن تلك المعطيات لا تزال جزئية؛ إذ إن سلطات بعض الولايات لم تقدم بياناتها بعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية