أخبار عاجلة

مجلس الأمن يتأهب للتصويت على مشروع قرار جديد لـ"مساعدات سوريا" -
على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق -
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات -
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان -
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" -
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا -
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " -
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس -
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة -
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كوريا الجنوبية: 35 حالة إصابة جديدة بكورونا

Print
كوريا الجنوبية: 35 حالة إصابة جديدة بكورونا كوريا الجنوبية: 35 حالة إصابة جديدة بكورونا
مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,373

كوريا الجنوبية: 35 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,373 حالة.

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض منذ يوم الأربعاء؛ حيث أبلغت كوريا الجنوبية عن 63 حالة إصابة جديدة بالفيروس قبل أن تنخفض إلى 50 حالة يوم الخميس، ومن ثم 45 حالة في اليوم التالي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية