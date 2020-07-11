كوريا الجنوبية: 35 حالة إصابة جديدة بكورونا

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مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,373

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,373 حالة.



جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض منذ يوم الأربعاء؛ حيث أبلغت كوريا الجنوبية عن 63 حالة إصابة جديدة بالفيروس قبل أن تنخفض إلى 50 حالة يوم الخميس، ومن ثم 45 حالة في اليوم التالي.فيروس كورونا الجديد