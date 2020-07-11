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عمرو أديب يعلق على فيديو أب يعاقب طفله بوضعه على تندة البلكونة: الجيران بتصور بدل ما تجيب الواد

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شبكة عيون الإخبارية