أخبار عاجلة

مجلس الأمن يتأهب للتصويت على مشروع قرار جديد لـ"مساعدات سوريا" -
على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق -
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات -
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان -
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" -
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا -
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " -
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس -
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة -
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ريال مدريد يفوز على "ألافيس" ويقترب خطوة نحو التتويج بالليغا

Print
وصل إلى النقطة الـ80 بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر برشلونة

ريال مدريد يفوز على

نجح ريال مدريد في توسيع الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين مطارده المباشر برشلونة؛ وذلك بعدما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين دون رد؛ ليقترب خطوة من التتويج باللقب، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتفصيلاً، افتتح النجم كريم بنزيما أهداف اللقاء من علامة الجزاء في الدقيقة الـ11 رافعًا رصيده إلى الهدف رقم 18 في الليغا هذا الموسم. وعزز ماركو أسينسيو النتيجة بالهدف الثاني بعد مرور 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع النادي الملكي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة بالمركز الـ17 على لائحة الترتيب.

ريال مدريد يفوز على

ريال مدريد يفوز على

ريال مدريد يفوز على

ريال مدريد يفوز على

الدوري الإسباني لكرة القدم ريال مدريد برشلونة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق

على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق

المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات

المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات

مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان

مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان

لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

شبكة عيون الإخبارية