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لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

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لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن عدم تسجيل أيّ إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، سواء محلياً أم خارجياً، بحسب إيجاز إعلامي صادر عن وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء، الخميس، إنّ  إجمالي عدد حالات الإصابة بقي عند (1169) حالة.

كما سُجِّلت أيضاً (5) حالات شفاء لهذا اليوم، (2) منها في مستشفى الأمير حمزة، و(3) منها في مستشفى الملكة علياء.

وأجري (7876) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (448701) فحصاً.

وأكّدت وزارة الصحّة أنّ خطر الوباء لا زال موجوداً، وعلى الجميع ضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخدام تطبيق (أمان) للتنبيه في حال مخالطة أشخاص مصابين، والمساهمة في الكشف عن حـــالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.

كما أشار الإيجاز إلى أهميّة تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.

جي بي سي نيوز

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