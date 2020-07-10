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الأمير تركي بن طلال يطلق المشروع العاشر لنشامى عسير لرفع التوعية حول كورونا

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يستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بالفيروس وينفِّذ برامج مساندة

الأمير تركي بن طلال يطلق المشروع العاشر لنشامى عسير لرفع التوعية حول كورونا

أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، مشروع التوعية الصحية المجتمعية لتحقيق مبدأ المجتمع الواعي.

ويعمل المشروع على تحقيق الهدف الاستراتيجي في مساندة تقديم الخدمات الصحية التوعوية والوقائية والعلاجية في المجال الصحي؛ إذ يقدم المشروع برامج تتضمن خطة الكبح التي تم اعتمادها في عسير، وبرامج لخطة التوعية الصحية العامة، ينفذها فريق مختص بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا وتوعيتهم بخصوصه.

كما يعمل على تنفيذ مهام رئيسة، تتمثل في تنفيذ خطة الكبح التي اعتمدها أمير المنطقة، وتعزيز المتطوعين الصحيين في خطة الكبح، والعمل على نشر خطة وزارة الصحة الإعلامية بما يحقق رفع مستوى التوعية بالإجراءات الاحترازية غير الدوائية.

وتعد وحدة التواصل المجتمعي والتوعية بغرفة إدارة أزمة كورونا جهة التنفيذ الرئيسية، بالشراكة مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة عسير، ومشروعَي نشامى عسير (ابقَ آمنًا، ونشامى الحي)، والشركاء الإعلاميين لمشروع التوعية الصحية المجتمعية.

ويقوم "نشامى عسير" بالمتابعة والإشراف، والدعم بالنشر الإعلامي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الأمير تركي بن طلال يطلق المشروع العاشر لنشامى عسير لرفع التوعية حول كورونا

الأمير تركي بن طلال يطلق المشروع العاشر لنشامى عسير لرفع التوعية حول كورونا

أمير عسير الأمير تركي بن طلال الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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