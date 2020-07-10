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تسجِّل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة تسجِّل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة
تجاوز إجمالي المصابين الـ80 ألفًا من ضمنهم 23274 متعافيًا

مصر تسجِّل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة خروج 521 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 80235 حالة، من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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