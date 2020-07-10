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"أرامكو " تحدِّث البنزين: بنزين 91 بـ1.29 وبنزين 95 بـ1.44

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"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.29 وبنزين 95 بـ1.44 "أرامكو " تحدِّث البنزين: بنزين 91 بـ1.29 وبنزين 95 بـ1.44

أعلنت شركة أرامكو تحديث الوقود لشهر يوليو من عام 2020، خلال الفترة من 10 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، موضحة أن الأسعار المحدَّثة ستكون كالآتي: بنزين 91 بـ(1.29) ريال للتر الواحد، فيما سيكون سعر لتر البنزين 95 بـ (1.44) ريال.

ويبدأ تطبيق الأسعار المحدَّثة 11 يوليو 2020م.

ويمكن لمُلاك المحطات والمواطنين متابعة تحديث الأسعار بشكل شهري عبر الصفحة المخصصة لبيع الوقود بالتجزئة في موقع شركة أرامكو السعودية على الرابط:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

يُذكر أن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيُّر ارتفاعًا وانخفاضًا وفقًا لتغيرات أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.أسعار البنزين أرامكو السعودية أرامكو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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