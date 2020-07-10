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"إدواردو" مطلوب في الدوري الإسباني.. والهلال يواصل تدريباته على فترتَيْن

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ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن إدارة نادي بلد الوليد الإسباني دخل في مفاوضات رسمية مع البرازيلي كارلوس إدواردو محترف الهلال، الذي ينتهي عقده مع فريقه نهاية الموسم الحالي.

فقد أكدت صحيفة “todofichajes” الإسبانية أن مسؤولي نادي بلد الوليد يريدون التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد ضمان البقاء في الدوري الإسباني الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي بلد الوليد يضع لاعب الهلال كارلوس إدواردو ضمن اهتماماته للتعاقد معه هذا الصيف، وذلك بعد 5 سنوات ناجحة، قضاها في الدوري السعودي.

وقالت الصحيفة الإسبانية: "قام بلد الوليد بالفعل بالخطوة الأولى من خلال رئيسه رونالدو نازاريو الذي اتصل شخصيًّا بمواطنه لإقناعه بالانضمام إلى المشروع الجديد".

وكانت إدارة الهلال قد مددت عقد كارلوس إدواردو حتى نهاية الموسم الحالي بعد انتهائه في 30 يونيو 2020 إلا أن استمرار اللاعب بات محل شك في ظل وجود عروض أخرى للتعاقد معه.

وفي سياق متصل، واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الجمعة تدريباتهم الاعتيادية على فترتين، صباحية ومسائية، ضمن معسكرهم الإعدادي المقام حاليًا في مقر النادي تأهبًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.

في الفترة الصباحية أجرى الفريق حصة تدريبية صباحية ضمن برنامجه لليوم الجمعة، تركزت على الجوانب البدنية واللياقية. وفرض الجهاز الفني تدريبات لياقية باستخدام الكرة، تلاها تدريبات بدنية. واختتم المدير الفني رازفان لوشيسكو المران الصباحي بتطبيقات تكتيكية.

فيما اشتملت الفترة المسائية على التركيز على الجوانب الفنية؛ إذ بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات الجري. وشرح رازفان عددًا من الجُمل الفنية والتكتيكية، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة على جزء من الملعب.

الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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