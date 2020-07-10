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أمراء عدد من مناطق المملكة يوجهون رسالة موحدة للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

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أمراء عدد من مناطق المملكة يوجهون رسالة موحدة للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية أمراء عدد من مناطق المملكة يوجهون رسالة موحدة للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية
أكدوا أن الدولة قدمت جهوداً كبيرة وقامت بدورها في التعامل مع جائحة كورونا

أمراء عدد من مناطق المملكة يوجهون رسالة موحدة للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

وجه عدد من أمراء مناطق المملكة، رسائل إلى المواطنين تؤكد على ضرورة تطبيق شعار العودة بحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الجائحة التي لا تزال مستمرة.

وبعث الأمراء رسائلهم التوعوية عبر نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر"، حيث قال لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر: "إخواني المواطنين وأخواتي المواطنات الوطن في حاجة لكم، أطلب منكم جميعاً الالتزام بالتعليمات الاحترازية، وكذلك عدم التجاوز في مخالفة الأنظمة والتعليمات".

من جانبه، قال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف: "أهيب بكم أن تكونوا ملتزمين بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وأن تتقيدوا بالإجراءات الاحترازية لاسيما التباعد بينكم وبين الآخرين ولبس الكمامات عند الخروج من المنزل".

وبدوره قال أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، إن "مملكتنا بفضل الله تعالى ثم بتوجيهات ولاة أمرنا أيدهم الله، سبقت العالم وتوفقت في التعامل مع هذه الجائحة، فتميزت بإخلاص واحترافية العاملين وبوعي مجتمعنا".

وقال أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل: "أملي ورجائي الحقيقة من الجميع أن يعني يتحملوا مسؤولية أنفسهم، الدولة بذلت وقامت الحقيقة بكل جهودها، ولكن المسؤولية علينا نحن كمواطنين ومواطنات بعد الله سبحانه وتعالى أنت من تنقذ حياتك".

من جانبه، قال أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود: "نؤكد على أن نمارس حياتنا الطبيعية بحذر، وأن نلتزم بجميع الإجراءات التي أقرتها الدولة".

وقال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال: "نسعد بجونا وبضيافة أهل المنطقة لكن أيضاً بحذر، حيث ستنطلق الفعاليات إن شاء الله، بما يتسق مع الإجراءات الاحترازية".

وقال أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، "أتقدم باسمي واسم أبناء هذا الوطن الكريم واسم أبناء منطقة حائل، بما قدمته هذه الدولة المباركة من مجريات احترازية كان لها الأثر الإيجابي الكبير في سلامة هذا الوطن وسلامة أبنائه".

وختاماً، قال أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف: "إخواني وأخواتي عودة الحياة إلى طبيعتها تتطلب منا جميعاً الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من انتشار المستجد، الجائحة مازالت مستمرة". فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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