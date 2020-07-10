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"بيتزي" يكشف أسباب رحيله عن .. وعن ندرة المهاجمين السعوديين

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"بيتزي" يكشف أسباب رحيله عن المنتخب.. وعن ندرة المهاجمين السعوديين "بيتزي" يكشف أسباب رحيله عن .. وعن ندرة المهاجمين السعوديين
قال إنه مَن طلب التعاقد مع "البليهي" وليس العكس

كشف الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب السعودي (السابق)، حقيقة الأخبار التي ترددت حول احتراف مدافع الهلال علي البليهي في الدوري الأرجنتيني.

وقال بيتزي في تصريحات إلى صحيفة "آس" إن علي البليهي لم يُعرض عليه، بل إنه مَن طلب التعاقد معه عندما كان مدربًا لفريق سان لورينزو الأرجنتيني.

الجدير بالذكر أن أنطونيو بيتزي قاد المنتخب السعودي في نهائيات 2018 في وكأس الأمم الآسيوية في أبو ظبي.

وأوضح "بيتزي" سبب رحيله عن المنتخب السعودي قائلاً: لقد تركت المنتخب لأن عقدي انتهى بعد كأس آسيا 2019. أود أن أشكر الجميع خلال إقامتي هناك؛ فقد شعرت بالراحة التامة في ، وأتمنى أن يواصل المشجعون تشجيعهم ومؤازرتهم للمنتخب؛ لأن أداء المنتخب يكون رائعًا في حضورهم.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن أسباب ندرة المهاجمين السعوديين تعود إلى أنهم يشاركون قليلاً؛ والسبب أن الأندية تقوم بشراء المهاجمين من الخارج؛ وهذا يقلل من فرصة مشاركة المهاجم السعودي، ودقائق اللعب له أثناء المباراة؛ وهذا يبطِّئ تطوره، ويقلل من قدرته على التنافس.المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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