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قوات "الأمن البيئي" تباشر مهامها في 4 محميات ملكية

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تهدف إلى المحافظة على البيئة لتحسين جودة الحياة

قوات

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي مهامها حتى الآن في 4 محميات ملكية تضم عدداً من المحميات الطبيعية، وهي: محمية الإمام عبد العزيز بن محمد، محمية الملك عبد العزيز، محمية الملك خالد، محمية الملك سلمان، لتصبح المحميات من المناطق التي تباشر فيها القوات عملها ضمن خطة الانتشار المرحلي التي تعتمدها.

وبدأت قوات “الأمن البيئي” مهامها في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، وفي مطلع مارس من العام نفسه باشرت القوات الخاصة مهامها في محمية الملك عبد العزيز الملكية وشملت المرحلة الأولى روضة التنهات والمواقع المحيطة بها والأودية.

وانطلقت المرحلة الثانية في مطلع إبريل وشملت روضتي الخفس ونورة والأودية والمواقع المحيطة بها ومحمية الملك خالد الملكية، وفي 21 يونيو عام 2020 بدأت القوات الخاصة مهامها في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية وشملت المرحلة الأولى محمية الطبيق.

يشار إلى أن المملكة اتخذت عدداً من الخطوات والقرارات الإستراتيجية للمحافظة على البيئة، التي كان من أهمها إنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي بناء على الأمر السامي الكريم بتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي التابعة لوزارة الداخلية في 8 محرم 1440هـ، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة، حيث تحظى هذه القوات بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، ومتابعة وزير الداخلية.

قوات

القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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