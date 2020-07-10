أخبار عاجلة

مجلس الأمن يتأهب للتصويت على مشروع قرار جديد لـ"مساعدات سوريا" -
على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق -
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات -
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان -
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" -
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا -
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " -
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس -
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة -
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

سوريا.. اغتيالات غامضة تستهدف ضباطا مقربين من ماهر الأسد

Print
سوريا.. اغتيالات غامضة تستهدف ضباطا مقربين من ماهر الأسد سوريا.. اغتيالات غامضة تستهدف ضباطا مقربين من ماهر الأسد

جي بي سي نيوز:- أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن اغتيالات استهدفت مقربين من شقيق رئيس النظام السوري ماهر الأسد، إذ قتل ثمانية عسكريين في ظروف غامضة، خلال الأسبوعين الماضيين، بينهم خمسة برتبة عميد، واثنان برتبة عقيد، وبينهم من تمت تصفيته بالرصاص أمام منزله أو في مكتبه، حسب الصحيفة.

وشهد يوم الرابع من يوليو الجاري، اغتيال مرافق ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، علي جنبلاط، قنصاً بالرصاص أمام منزله في منطقة يعفور، وذلك بالتزامن مع اغتيال رئيس فرع المخابرات الجوية بالمنطقة الشرقية العميد جهاد زعل، المقرب من الحرس الثوري الإيراني ، بحسب "العربية" .

وشهد اليوم التالي، اغتيال العميد في المخابرات الجوية ثائر خير بيك، قنصاً بالرصاص أثناء وجوده أمام منزله في حي الزاهرة بدمشق، وتزامن ذلك أيضا، مع استهداف سيارة القيادي نزار زيدان في منطقة وادي بردى بعبوة ناسفة ليشهد يوم الاثنين الماضي اشتباكات في منطقة دف الشوك، جنوب دمشق.

وكان العميد معن إدريس، من المقربين من شقيق رئيس النظام السوري، ماهر الأسد، قد اغتيل بإطلاق نار عليه وهو أمام منزله في مشروع دُمَّر بدمشق، في الأول من يوليو الجاري.

وسبقه بيومين مقتل العميد سومر ديب، المحقق في سجن صيدنايا، قنصاً بالرصاص أمام منزله في حي التجارة بدمشق. وفي 2 من يوليو، أعلن عن وفاة العميد هيثم عثمان، في أكاديمية الهندسة العسكرية، وقالت صفحات إخبارية غير رسمية إن سبب الوفاة الإصابة بفيروس كورونا.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
مجلس الأمن يتأهب للتصويت على مشروع قرار جديد لـ"مساعدات سوريا"

مجلس الأمن يتأهب للتصويت على مشروع قرار جديد لـ"مساعدات سوريا"

الستينية أم حاتم ترافق ابنها الضَّرير 48 شهرًا حتى نيل درجة الماجستير

الستينية أم حاتم ترافق ابنها الضَّرير 48 شهرًا حتى نيل درجة الماجستير

مليون دولار لعلاج بدائل النيكوتين وخدمات الاقلاع عن التدخين من الصحة العالمية

مليون دولار لعلاج بدائل النيكوتين وخدمات الاقلاع عن التدخين من الصحة العالمية

بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة عودة الأردنيين من الخارج

بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة عودة الأردنيين من الخارج

شبكة عيون الإخبارية