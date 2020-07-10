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"المطلق": معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنّين فعند بعضهم أعمال خيّرة

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"المطلق": معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنّين فعند بعضهم أعمال خيّرة "المطلق": معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنّين فعند بعضهم أعمال خيّرة
قال: إذا كان المغنّي يصلي ومن أهل الإيمان يدعى له عسى الله أن يمنّ عليهم بالتوبة

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ أن معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنّين، مشيرًا إلى أن بعضهم لديه أعمال خيّرة وحسنة، مستدركًا بأنه عسى الله أن يمن عليهم بالتوبة.

وتفصيلًا: جاء ذلك في رده اليوم الجمعة على متصل في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على أثير إذاعة نداء الإسلام؛ سأله: "عندما يموت بعض الفنّانين الذين يغنّون بعضهم يدعي لهم بالرحمة هل هذا يجوز الدعاء؟.

وقال المطلق في رده: إذا كان المغنّي يصلي وهو من أهل الإيمان يدعى له بالرحمة، الغناء معصية ولا في احد ما عنده معصية، صحيح الغناء معصية ومعلنة، ولكن أيضًا ما تمنع من الدعاء له بالرحمة، وكم سمعنا أن بعض المغنين عندهم أعمال خيّرة وطيبة لكن عسى الله أن يمنّ عليهم بالتوبة أيضًا من هذا الغناء". عبدالله المطلق برنامج استديو الجمعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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