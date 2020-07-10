"سكني": نسب الحجوزات في بعض المشروعات وصلت إلى 100%

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بمعدل 500 حجز يومياً في الوحدات السكنية تحت الإنشاء

كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن زيادة تصاعدية في نسب حجوزات مشروعات الوحدات السكنية تحت الإنشاء في الضواحي السكنية القائمة حالياً، مبيناً أن نسب الحجوزات في بعض مشروعاته وصلت إلى 100%.

وأوضح "سكني" أن أرقام الحجوزات حافظت على مستوى ما يقارب 500 حجز يومياً وبقيمة تصل إلى 350 مليون ريال، متوقعاً استمرار ارتفاع نسب الحجوزات في مشروعاته للفترة المقبلة في ظل الأسعار التنافسية للوحدات في مشروعات الضواحي السكنية، إضافة إلى التصاميم والنماذج العصرية، والمواقع الاستراتيجية على مستوى مختلف المدن، إلى جانب وجود ضمانات ما بعد البيع التي تقدمها هذه المشروعات، وتكامل الخدمات الحياتية والترفيهية المنسجمة مع برنامج جودة الحياة، منوّهاً إلى أن ذلك أسهم في الإقبال المتزايد على مشروعات الضواحي السكنية.

وأضاف البرنامج: أن "أرقام الحجوزات اليومية تعد مؤشراً على رضا الأسر السعودية عن الضواحي السكنية وما تقدمه من مميزات؛ حيث توفر مجمعات سكنية متكاملة ونمط حياة استثنائياً"، مشيراً إلى أن مشروعات الضواحي السكنية تراعي أهمية أن يعيش المجتمع في بيئة إيجابية وجاذبة تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين، لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

يذكر أن برنامج "سكني" أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، وتوفر هذه المشروعات التي بلغت 78 مشروعاً تحت الإنشاء أكثر من 131 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشروعات الوزارة.