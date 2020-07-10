سطو وسرقات وتفحيط وجرائم بالجملة.. والجناة "في قبضة رجال الأمن"

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مقاطع فيديو يبثها حساب الأمن العام للمتورطين في عدد من مناطق المملكة

يواصل الحساب الرسمي للأمن العام، بث مقاطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن" بعد أن تم القبض على المتورطين فيها في عدد من مناطق المملكة؛ حيث تنوعت الجرائم المضبوطة ما بين السطو المسلح وجرائم سرقات تحت تهديد السلاح وممارسة التفحيط والترويج لبيع العملات المزيفة وإطلاق النار على السيارات العابرة.

وبث "الأمن العام"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن" لقائد مركبة يمارس التفحيط تم القبض عليه في منطقة الرياض، تسبب في حادث مروري مستخدمًا لوحات لا تعود لمركبته، كما تم القبض على ثلاثة وافدين من جنسية عربية بمنطقة الرياض يقومون بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة وعثر بمقر إقامتهم على عملات نقدية مزيفة ومجموعة من المواد التي تستخدم في تزيف العملات.

فيما ألقى القبض على مواطنين بمنطقة الدمام يقومان بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية تحت تهديد بالسلاح الأبيض والاستيلاء على مبلغ مالي، كما تم القبض على تشكيل عصابي بالرياض مكون من أربعة يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود يقومون بارتكاب 22 حادثة من جرائم السلب تمثلت باستهداف سائقي تطبيقات التوصيل والتحايل عليهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت تهديد بالسلاح الأبيض.

وفي محافظة المجمعة، تم القبض على شخص يقتحم متجرًا ويطلق النار على أحد العاملين فيه، وذلك إثر خلاف مالي بينه وبين البائع، فيما تم القبض على مواطنين بمنطقة الخبر يقومان بالسطو على محل تجاري والاستيلاء على مبلغ مالي وسرقة جهاز للشحن الآلي، وذلك تحت تهديد بالسلاح الأبيض، كما تم القبض على ثلاثة مواطنين ومقيمين من جنسية عربية بالرياض يقومون بارتكاب جريمتي سلب؛ تمثلت الأولى بدخول سكن مقيم بحي الوزارات وسلب مبلغ مالي منه تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وتمثلت الجريمة الثانية باعتدائهم على مقيم آخر بحي البطحاء وسلب ما بحوزته من نقود ومقتنيات.

فيما تم القبض على قائد شاحنة بمنطقة خميس مشيط يقوم بإطلاق النار على السيارات العابرة ويحاول صدمهم ويسير بسرعة عالية معرضًا نفسه وحياة الآخرين للخطر، وتم القبض على مواطن بالمدينة المنورة يقوم بسرقة عدة سيارات داخل أحد الأحياء السكنية، كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 مواطنين بمنطقة الأحساء يقومون بارتكاب 46 قضية جنائية والسطو على المنازل وسرقات مالية ومصوغات ذهبية قدرت قيمتها بحوالي 1400000 ريال.