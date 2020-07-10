العراق تسجل 2848 إصابة جديدة بـ"كورونا" و78 حالة وفاة

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ارتفع إجمالي الإصابات لأكثر من 72 ألفاً والوفيات تقترب من 3 آلاف

سُجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 72460 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2960 حالة، كما تم تسجيل 1878 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 41380 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق 28120 مريضًا، منهم 404 في العناية المركزة .