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مقتل شاب أردني في الولايات المتحدة الأمريكية

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مقتل شاب أردني في الولايات المتحدة الأمريكية مقتل شاب أردني في الولايات المتحدة الأمريكية

جى بي سي نيوز  :- أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز مقتل شاب أردني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس إن سفارتنا في واشنطن اعلمتنا بمقتل مواطن اردني مساء الجمعة الماضية في مدينة سانت /لويس اثر اطلاق النار عليه خارج المحل التجاري الذي يعمل به ولم تتمكن الشرطة من القاء القبض على الجاني بعد،وتتابع السفارة مجريات التحقيق مع السلطات المعنية.

واشار الى ان المرحوم يحمل الجنسية الامريكية ويقيم اقاربه من الدرجة الاولى في الولايات المتحدة ولم يقرروا بعد حول دفن الجثمان في الولايات المتحدة او في المملكة.

جي بي سي نيوز

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