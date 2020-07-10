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موقفنا كالشمس.. "قرقاش": ثقتنا مطلقة في إدارة لـ"أزمة قطر"

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موقفنا كالشمس.. "قرقاش": ثقتنا مطلقة في إدارة السعودية لـ"أزمة قطر" موقفنا كالشمس.. "قرقاش": ثقتنا مطلقة في إدارة لـ"أزمة قطر"
قال: "الرباعي" اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر وتحمي أمنه

موقفنا كالشمس..

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الجمعة، الثقة المطلقة في حكمة وحزم لإدارة أزمة قطر بما يحقق المصلحة المشتركة.

وقال "قرقاش" في تغريدة على "تويتر": "موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها".

وأضاف: "وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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