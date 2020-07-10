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"فويس أوفر".. ميزات استثنائية في تحديث "واتساب" على "آيفون"

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"فويس أوفر".. ميزات استثنائية في تحديث "واتساب" على "آيفون" "فويس أوفر".. ميزات استثنائية في تحديث "واتساب" على "آيفون"
تحديثات رائدة منها تغيير الألوان باستبدال لون الفقاعة الخضراء القديمة

كشفت تقارير صحفية عن طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، تحديثًا لإصداره على نظام تشغيل "آي أو إس" العامل على هواتف "آيفون"، والذي يتضمن ميزات وتقنيات استثنائية.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أن تحديث "واتساب" لمستخدمي "آيفون" يجلب عددًا من التحسينات الرائدة.

وجاءت أبرز التحسينات، إضافة ميزة اختصارات جهات الاتصال، التي تم اختبارها لفترة طويلة، وتسمح بوضع اختصار لدردشة معينة لجهة اتصال معينة على واجهة المستخدم.

وتتيح تلك الميزة، إمكانية الاطلاع على كل التغييرات التي تطرأ على أي شيء في حساب جهة الاتصال التي تم إنشاء اختصار لها.

كما حسّن تحديث "واتساب" الجديد في دعم خاصية "فويس أوفر"، التي تسمح بأرشفة الدردشة وإخراجها من الأرشيف بصورة سهلة أيضًا.

كما مكّن "واتساب" من تغيير الألوان الاعتيادية للتطبيق، عن طريق استبدال لون الفقاعة الخضراء القديمة بلون بديل من درجات الأخضر أو حتى استخدام خاصية "الوضع المظلم".

وفي الوقت نفسه، أعلنت منصة الرسائل المملوكة لفيسبوك، أن ملصقاتها المتحركة أصبحت متاحة للمستخدمين.

وأكدت "واتساب" أن الملصقات المتحركة ستُطرح لجميع المستخدمين في الأيام القادمة، ومتاحة للتنزيل في متجر الملصقات، وسيُسمح أيضًا بتنزيل ملصقات متحركة لجهات خارجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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