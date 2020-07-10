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"الجوازات" محذرة من الشائعات: تابعوا مصادرنا وقنواتنا الرسمية

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دعت إلى تجنب نقل المعلومات غير الدقيقة

دعت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، لاستقاء الأخبار المتعلقة بالجوازات من قنواتها الرسمية، لتجنب نقل معلومات غير دقيقة.

وقالت المديرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بـالجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية".

ولمتابعة الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات يمكن زيارة حسابها عبر موقع "تويتر"، @AljawazatKSA.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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