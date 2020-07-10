حائل تسجل 85 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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إجمالي عدد الحالات في المنطقة بلغ 2407

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الجمعة، 85 حالة إيجابية بفيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل حالة تعافِ واحدة، وحالة وفاة واحدة .

وكان نصيب مدينة حائل من الإصابات 76 حالة، ومحافظة الغزالة 3 حالات، ومحافظة الشملي 3 حالات، ومحافظة بقعاء حالتان، ومحافظة موقق حالة واحدة.

يُذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2407 ، منها حالة 1766 نشطة، و 637 حالة تعافِ، و 4 حالات وفاة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيانها اليومي، تسجيل 3159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 1950 حالة تعافِ، فيما أعلنت عن وفاة 59 شخصًا.فيروس كورونا الجديد