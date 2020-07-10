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برنامج الأمم المتحدة للبيئة: نسعى لحلول سريعة بشأن خزان النفط العائم في اليمن

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برنامج الأمم المتحدة للبيئة: نسعى لحلول سريعة بشأن خزان النفط العائم في اليمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة: نسعى لحلول سريعة بشأن خزان النفط العائم في اليمن
السفير "العواضي" يطالب المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية

برنامج الأمم المتحدة للبيئة: نسعى لحلول سريعة بشأن خزان النفط العائم في اليمن

شدد القائم بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة لبرنامج البيئة عبدالسلام العواضي على ضرورة قيام الأمم المتحدة و المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، للسماح لفريق الأمم المتحدة بالفحص والصيانة قبل حدوث كارثة تضر باليمن ودول المنطقة.

وناقش السفير "العواضي"، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجرا أندرسون أوضاع خزان النفط العائم صافر.

وتطرق المسؤول اليمني، إلى الرسائل التي وجهها وزير الخارجية في الشرعية، محمد الحضرمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن خزان النفط العائم "صافر" والخطورة التي يمثلها للبيئة العالمية نتيجة رفض الميليشيات الحوثية وصول الفريق الفني لفحصه وصيانته.

وجدد القائم بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة لبرنامج البيئة حرص الحكومة لجميع الجهود الرامية لأجل وصول فريق الأمم المتحدة لفحص الخزان صافر.

من جانبها، ثمنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تعاون الحكومة الشرعية مع الفريق الفني لصيانة الخزان.

وأشارت إلى الكارثة التي قد تحدث في حال التسرب أو الانفجار، وقالت إنها على تواصل دائم مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك لإيجاد حلول سريعة.برنامج الأمم المتحدة للبيئة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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