"كورونا" يغلق مركز هيئة الأمر بالمعروف بـ"رصيفة مكة" احترازياً

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المقر سيخضع لعمليات التعقيم والتطهير لحين إعادة فتحه

كشفت مصادر لـ"سبق" عن صدور قرار بإغلاق مقر مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي الرصيفة بمكة المكرمة؛ على خلفية فيروس كورونا المستجدّ.

وأشارت المصادر إلى أن قرار إغلاق المركز الواقع بحي الرصيفة بمكة المكرمة، جاء احترازياً، فيما سيخضع المقر لعمليات تعقيم وتطهير لحين إعادة فتحه.

وأشارت إلى أن إغلاق مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرصيفة يأتي في إطار التدابير الاحترازية ومن أجل ضمان سلامة العاملين من الفيروس.فيروس كورونا الجديد