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استحداث تخصُّصَين جديدين بجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي القادم 1442-1441

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استحداث تخصُّصَين جديدين بجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي القادم 1442-1441 استحداث تخصُّصَين جديدين بجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي القادم 1442-1441
بغرض توفير التخصصات المختلفة التي تلبي احتياجات سوق العمل

استحداث تخصُّصَين جديدين بجامعة الحدود الشمالية للعام الجامعي القادم 1442-1441

استحدثت جامعة الحدود الشمالية تخصصين جديدين ضمن التخصصات المتاحة للعام الجامعي القادم 1441-1442هـ، بغرض توفير التخصصات المختلفة التي تلبي احتياجات سوق العمل بهذه المرحلة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني أنه سيتم في العام الجامعي القادم 1442-1441هـ البدء في قبول الطلبة في تخصص تعليم الطفولة المبكرة للطالبات، وتخصص التمريض للطلاب، مبينًا أن ذلك جاء بتوجيهات رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري؛ لتطبيق أهداف الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 0202-2025م وما يرتبط بها من مشروعات ومبادرات تتعلق بالمجال الأكاديمي.

يذكر أن جامعة الحدود الشمالية أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة السعوديين الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1441-1442هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني: www.nbu.edu.sa ، وذلك خلال الفترة من 27 - 22 ذي القعدة الجاري.جامعة الحدود الشمالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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