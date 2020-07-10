أمانة الشرقية تنفذ 975 جولة رقابية وتعقم وتطهر 978 موقعاً

★ ★ ★ ★ ★

96 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا"

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، "975" جولة رقابية، و"3" جولات مشتركة مع الجهات المعنية، سجلت من خلالها "96" مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19، و"42" مخالفة تكدس في الأسواق التجارية، ومخالفتين للتكدس في مساكن العمالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الجولات الرقابية والتفتيشية شملت الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية العاملة قامت بتطهير وتعقيم نحو 978 موقعًا، باستخدام "170765" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، ومشاركة "483" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما جرى رفع "7600" طن من النفايات، وإزالة "4330" مترًا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة "8973" فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتكثف أمانة الشرقية أعمالها الرقابية والتفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات البلدية بحسب الاشتراطات الصحية التي حدّدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.أمانة المنطقة الشرقية