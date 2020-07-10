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سلطنة عمان تسجل 1889 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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سلطنة عمان تسجل 1889 إصابة جديدة بـ"كورونا" سلطنة عمان تسجل 1889 إصابة جديدة بـ"كورونا"
إجمالي حالات الشفاء بالمغرب بلغ 11705 حالات

سلطنة عمان تسجل 1889 إصابة جديدة بـ

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1889 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 53614 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 244 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 34255 حالة.

من ناحية أخرى، أعلن المغرب اليوم تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 15194؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 243، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 11705 بعد تعافي 258 شخصًا آخرين.سلطنة عمان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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